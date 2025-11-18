Россия и США
18 ноября, 14:00

Тест: Только сам Дед Мороз знает все 7 фактов о волшебном символе праздника!

Сегодня отмечается день рождения самого волшебного персонажа русской сказки — Деда Мороза! В честь праздника мы подготовили для вас самые необычные факты про любимого зимнего героя. Сможете угадать все?

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dedyukhin Dmitry © Freepik

Дед Мороз — любимейший персонаж как детей, так и взрослых. Он очень глубоко осел в традициях нашей страны, ежегодно устраиваются праздничные ёлки, отделения почты переполнены письмами в Великий Устюг, а сама резиденция переполнена гостями. Но знали ли вы, что его фигура не такая уж однозначная. Добрый дедушка скрывает за собой очень интересные факты, о которых многие не знают. Сегодня символ Нового года и зимы отмечает день рождения. В честь данного события постарайтесь угадать эти факты из его биографии. Справятся только Снегурочки или сам Дед Мороз!

