Тест: Только сам Дед Мороз знает все 7 фактов о волшебном символе праздника!

Дед Мороз — любимейший персонаж как детей, так и взрослых. Он очень глубоко осел в традициях нашей страны, ежегодно устраиваются праздничные ёлки, отделения почты переполнены письмами в Великий Устюг, а сама резиденция переполнена гостями. Но знали ли вы, что его фигура не такая уж однозначная. Добрый дедушка скрывает за собой очень интересные факты, о которых многие не знают. Сегодня символ Нового года и зимы отмечает день рождения. В честь данного события постарайтесь угадать эти факты из его биографии. Справятся только Снегурочки или сам Дед Мороз!