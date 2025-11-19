Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 05:00

Тест: Угадать фильмы Леонида Гайдая по локации смогут только самые внимательные зрители!

19 ноября отмечается день памяти великого режиссёра Леонида Гайдая. Он подарил нам массу великолепных и незабываемых фильмов, которые пересматриваются ежегодно и очень любимы! Попробуйте угадать его кинокартину только по локации, где нет даже персонажей. Будет нелегко!

Коллаж © Life.ru © Freepik © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы / Kinopoisk © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов и др. / Kinopoisk © ТАСС / Николай Малышев

Коллаж © Life.ru © Freepik © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы / Kinopoisk © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов и др. / Kinopoisk © ТАСС / Николай Малышев

Сегодня мы вспоминаем Леонида Гайдая, величайшего советского режиссёра, который оставил свой след в сердцах миллионов людей! В преддверии Нового года все семьи собираются смотреть «Ивана Васильевича» и «Операцию “Ы”», нарезая салаты, украшая ёлку и готовясь к празднику. Но только самые внимательные обращают внимание на фон и локации, в которых происходит действие. Проверьте, насколько точно вы помните эти очень важные детали, и угадайте фильм Гайдая по кадру с локацией без единого героя! Только самые преданные фанаты и внимательные зрители с лёгкостью справятся!

Холостяцкая жизнь может принести как радость, так и горе. Но эти холостяки не расстраивались и тем увереннее заслужили миллионы зрительских симпатий, попробуйте угадать, из каких фильмов эти известные холостяки! Наверное, каждая девушка в 90-х фанатела по «Гардемаринам», так вспомните же детали знаменитой трилогии «Гардемарины, вперёд!».

Тест: Только тот, кто имел советский паспорт, вспомнит всё про быт СССР!
Тест: Только тот, кто имел советский паспорт, вспомнит всё про быт СССР!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Леонид Гайдай
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar