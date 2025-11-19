Тест: Угадать фильмы Леонида Гайдая по локации смогут только самые внимательные зрители!

Сегодня мы вспоминаем Леонида Гайдая, величайшего советского режиссёра, который оставил свой след в сердцах миллионов людей! В преддверии Нового года все семьи собираются смотреть «Ивана Васильевича» и «Операцию “Ы”», нарезая салаты, украшая ёлку и готовясь к празднику. Но только самые внимательные обращают внимание на фон и локации, в которых происходит действие. Проверьте, насколько точно вы помните эти очень важные детали, и угадайте фильм Гайдая по кадру с локацией без единого героя! Только самые преданные фанаты и внимательные зрители с лёгкостью справятся!