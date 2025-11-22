Кроссворд «По семейным обстоятельствам»: Только если у вас «пизвание», вы ответите на 8 вопросов!

Семейная комедия «По семейным обстоятельствам» давно стала культовой именно потому, что в ней каждый узнаёт себя: нескончаемые разговоры на кухне, перепалки из-за ремонта, попытки объяснить родителям, что ты уже взрослый, и неизменная любовь, которая удерживает всех в одной квартире. Фильм одновременно смешной и болезненно правдивый, и за эту честность мы его и любим. Наш кроссворд по мотивам картины — способ проверить, насколько хорошо вы чувствуете семейную логику, полутона и скрытые мотивы. Только настоящая знатоки смогут пройти все восемь вопросов!