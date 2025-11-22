Россия и США
22 ноября, 12:00

Кроссворд «По семейным обстоятельствам»: Только если у вас «пизвание», вы ответите на 8 вопросов!

«По семейным обстоятельствам» — та самая советская комедия, где бытовые мелочи оборачиваются драмами покрупнее. Наш кроссворд по мотивам фильма проверит, есть ли у вас то самое «пизвание», чтобы пройти все 8 вопросов без запинки!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам», режиссёр Алексей Коренев / Kinopoisk

Семейная комедия «По семейным обстоятельствам» давно стала культовой именно потому, что в ней каждый узнаёт себя: нескончаемые разговоры на кухне, перепалки из-за ремонта, попытки объяснить родителям, что ты уже взрослый, и неизменная любовь, которая удерживает всех в одной квартире. Фильм одновременно смешной и болезненно правдивый, и за эту честность мы его и любим. Наш кроссворд по мотивам картины — способ проверить, насколько хорошо вы чувствуете семейную логику, полутона и скрытые мотивы. Только настоящая знатоки смогут пройти все восемь вопросов!

На днях мы вспоминали великого режиссёра Леонида Гайдая. Присоединяйтесь! Угадайте культовые гайдаевские комедии только по локации! А также в преддверии самого волшебного месяца в году пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете факты про Деда Мороза!

Тест: Только настоящий фанат сможет угадать все фильмы Эльдара Рязанова всего лишь по описанию!
