21 ноября, 14:00

Тест: Ответьте на 10 вопросов, а мы скажем, на какую советскую кинопару похожи ваши отношения

Этот тест поможет понять, на какую легендарную пару из советского кино похожи ваши отношения. Ответьте на 10 вопросов и узнайте, ближе вам лёгкость «Иронии судьбы», зрелая любовь из фильма «Москва слезам не верит», домашнее тепло или служебная романтика!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Freepik / rawpixel.com

Советское кино подарило нам множество романтических историй — искренних, тёплых, иногда смешных, иногда драматичных. У каждой пары на экране был свой характер, своя динамика и свой способ любить. Эти истории давно стали частью культурной памяти и во многом — зеркалом того, как мы сами строим отношения. Этот тест предлагает с долей ностальгии взглянуть на вашу пару: вы — про лёгкость и случайности, как в «Иронии судьбы», про зрелую любовь, как в фильме «Москва слезам не верит», про домашнее тепло или про тихую служебную романтику? Ответьте на 10 вопросов и узнайте!

Кто автор самых запоминающихся романтических фильмов СССР? Конечно, Эльдар Рязанов: вспомните его кинокартины и угадайте их всего лишь по описанию! Совсем скоро наступит самый волшебный месяц — декабрь. А на днях свой день рождения отметил Дедушка Мороз! Проверьте свою эрудицию и насколько хорошо вы знаете факты про главного зимнего персонажа!

