Тест: Ответьте на 10 вопросов, а мы скажем, на какую советскую кинопару похожи ваши отношения

Советское кино подарило нам множество романтических историй — искренних, тёплых, иногда смешных, иногда драматичных. У каждой пары на экране был свой характер, своя динамика и свой способ любить. Эти истории давно стали частью культурной памяти и во многом — зеркалом того, как мы сами строим отношения. Этот тест предлагает с долей ностальгии взглянуть на вашу пару: вы — про лёгкость и случайности, как в «Иронии судьбы», про зрелую любовь, как в фильме «Москва слезам не верит», про домашнее тепло или про тихую служебную романтику? Ответьте на 10 вопросов и узнайте!