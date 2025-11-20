Тест: Угадать фильмы по кадру с транспортом сможет только настоящий водитель со стажем!
20 ноября отмечается День работника транспорта в России! В честь этого мы собрали самые яркие кадры с разными видами транспорта из советского кино! Проверьте свою внимательность, сможете ли вы угадать фильм всего по одному кадру?
Обложка © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk
Готовы проверить свои знания о советском кино и транспорте? В честь Дня работника транспорта 20 ноября мы создали особый тест. В нём вас ждут яркие кадры с различными видами транспорта из знаменитых советских фильмов. Посмотрите внимательно и попробуйте угадать название фильма всего по одному кадру. Этот тест — отличный способ проверить свою внимательность и вспомнить любимые фильмы. Докажите, что вы настоящий ценитель классики и транспорта!
Каждый любит такие фильмы, как «Служебный роман», «Ирония судьбы» и другие. Все они принадлежат великому режиссёру Эльдару Рязанову. В честь дня рождения мастера попробуйте угадать его фильмы всего по описанию! А также пройдите самый милый и пушистый тест: определите фильм по кадру с кошкой. Мяу!
