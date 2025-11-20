Тест: Угадать фильмы по кадру с транспортом сможет только настоящий водитель со стажем!

Готовы проверить свои знания о советском кино и транспорте? В честь Дня работника транспорта 20 ноября мы создали особый тест. В нём вас ждут яркие кадры с различными видами транспорта из знаменитых советских фильмов. Посмотрите внимательно и попробуйте угадать название фильма всего по одному кадру. Этот тест — отличный способ проверить свою внимательность и вспомнить любимые фильмы. Докажите, что вы настоящий ценитель классики и транспорта!