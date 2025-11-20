Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 13:30

Тест: Не только «Москва слезам не верит» — угадайте фильмы с Алексеем Баталовым всего по 1 кадру!

20 ноября отмечал бы свой день рождения великий актёр Алексей Баталов! Он подарил нам огромное количество незабываемых ролей. Можем поспорить, что чуть ли не каждая девушка была влюблена в его Гошу! Проверьте, насколько хорошо вы помните фильмы с Алексеем!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © РИА «Новости» / РИА «Новости», © Gemini

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © РИА «Новости» / РИА «Новости», © Gemini

Сегодня отличный повод снова вспомнить фильмы с участием Алексея Баталова. Его герои давно стали частью культурного кода: благородные, спокойные, с той самой внутренней силой, которая притягивает без лишних слов. И пусть в первую очередь в памяти всплывает Гоша из фильма «Москва слезам не верит», фильмография Баталова куда шире и богаче. Мы собрали кадры, по которым смогут пройти проверку только настоящие ценители. Попробуйте угадать фильмы всего по одному кадру и проверьте, насколько хорошо помните работы великого актёра!

Вспомните легендарные фильмы одного из самых известных режиссёров СССР Эльдара Рязанова! Угадывать придётся только по описанию! А также углубитесь в его фильмографию и вспомните все детали фильма «Вокзал для двоих». Справятся только самые внимательные зрители!

Тест: Только тот, кто имел советский паспорт, вспомнит всё про быт СССР!
Тест: Только тот, кто имел советский паспорт, вспомнит всё про быт СССР!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Алексей Баталов
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar