Тест: Не только «Москва слезам не верит» — угадайте фильмы с Алексеем Баталовым всего по 1 кадру!

Сегодня отличный повод снова вспомнить фильмы с участием Алексея Баталова. Его герои давно стали частью культурного кода: благородные, спокойные, с той самой внутренней силой, которая притягивает без лишних слов. И пусть в первую очередь в памяти всплывает Гоша из фильма «Москва слезам не верит», фильмография Баталова куда шире и богаче. Мы собрали кадры, по которым смогут пройти проверку только настоящие ценители. Попробуйте угадать фильмы всего по одному кадру и проверьте, насколько хорошо помните работы великого актёра!