Тест: Какая русская народная сказка описывает вашу жизнь — вы Колобок или Царевна-лягушка?

Русские народные сказки — не просто истории из детства, а маленькие модели поведения, в которых легко узнать себя! В ком-то живёт вольный дух Колобка, в ком-то — способность собирать вокруг себя людей, как в «Теремке». Кто-то долго скрывает свой настоящий талант, пока однажды не «сбросит кожу», как Царевна-лягушка, а кто-то плывёт по жизни легко и удачливо, словно герой, которому помогает Щука. Этот тест поможет узнать, какой сюжет ближе именно вам и что он может рассказать о ваших привычках, сильных сторонах и жизненном пути!