Тест для собачников: Узнайте, какая порода собак вам подходит больше всего!

В День собак и доброты мы вспоминаем, что рядом с нами живут удивительные существа, которые умеют чувствовать тоньше слов и дарить тепло просто так. Каждая порода — это свой характер, энергия и история, и именно поэтому выбор четвероногого друга всегда кажется чем-то личным. Этот тест поможет мягко и без спешки понять, какая собака подошла бы вам по темпераменту и ритму жизни. Ответьте честно на восемь вопросов и узнайте, кто мог бы стать тем самым спутником, который встречает радостно, любит искренне и делает дни светлее.