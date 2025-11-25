Тест: Угадать все 6 фильмов с Нонной Мордюковой под силу только истинным фанатам!
Сегодня день рождения великой актрисы Нонны Мордюковой! В честь этого предлагаем проверить вашу память: мы собрали по одному кадру из её самых ярких фильмов. Попробуйте угадать каждую картину и вспомнить невероятную мощь её присутствия на экране.
В день рождения Нонны Мордюковой 25 ноября особенно остро вспоминается, какой яркой и запоминающейся она была на экране! Её героини, от простых деревенских женщин до ярких комедийных персонажей, всегда оставались живыми, узнаваемыми, со своей правдой, силой и человеческим огнём. Мордюкова умела появиться в кадре всего на минуту и навсегда остаться в памяти зрителя, а если брала на себя главную роль — превращала фильм в событие. В честь её дня рождения мы подготовили небольшой кинематографический тест: попробуйте угадать фильмы с Мордюковой всего по одному кадру!
Недавно мы праздновали день рождения ещё одной культовой актрисы второго плана — Натальи Крачковской! Попробуйте вспомнить фильмы с ней всего по одному кадру! А также дилемма всех собачников будет решена: узнайте, какая порода собак вам подходит лучше всего!