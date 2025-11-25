Тест: Угадать все 6 фильмов с Нонной Мордюковой под силу только истинным фанатам!

В день рождения Нонны Мордюковой 25 ноября особенно остро вспоминается, какой яркой и запоминающейся она была на экране! Её героини, от простых деревенских женщин до ярких комедийных персонажей, всегда оставались живыми, узнаваемыми, со своей правдой, силой и человеческим огнём. Мордюкова умела появиться в кадре всего на минуту и навсегда остаться в памяти зрителя, а если брала на себя главную роль — превращала фильм в событие. В честь её дня рождения мы подготовили небольшой кинематографический тест: попробуйте угадать фильмы с Мордюковой всего по одному кадру!