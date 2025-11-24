Тест: «И вас вылечим!» — угадайте фильмы с Натальей Крачковской всего по 1 кадру!

В честь дня рождения Натальи Крачковской, актрисы, чей голос и улыбку трудно спутать с кем-то ещё, предлагаем проверить вашу зрительную память. Её роли были невелики по хронометражу, но огромны по узнаваемости, стоило только Крачковской появиться в кадре! Мы собрали несколько кадров из фильмов, где её героини стали настоящим достоянием: от Ульяны Бунши до жены Лёлика. Сможете ли вы узнать эти картины по одному кадру?