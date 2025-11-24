Россия и США
24 ноября, 05:00

Тест: «И вас вылечим!» — угадайте фильмы с Натальей Крачковской всего по 1 кадру!

Сегодня, 24 ноября, праздновала бы свой день рождения великая актриса Наталья Крачковская! Она сыграла самые запоминающиеся и любимые многими роли, так попробуйте же угадать фильм с её участием всего по одному кадру!

Коллаж © Life.ru. Фото © Life.ru. Фото © Кадр из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Микляев Сергей

В честь дня рождения Натальи Крачковской, актрисы, чей голос и улыбку трудно спутать с кем-то ещё, предлагаем проверить вашу зрительную память. Её роли были невелики по хронометражу, но огромны по узнаваемости, стоило только Крачковской появиться в кадре! Мы собрали несколько кадров из фильмов, где её героини стали настоящим достоянием: от Ульяны Бунши до жены Лёлика. Сможете ли вы узнать эти картины по одному кадру?

Недавно свой день рождения отмечал бы также знаменитый актёр Алексей Баталов! Попробуйте вспомнить фильмы с его участием и угадать только по одному кадру! А также поддержите самых очаровательных холостяков: угадайте советские фильмы по кадру с одиноким героем!

Кроссворд по «Вокзалу для двоих»: Лишь истинные романтики смогут набрать 8/8!
Анна Московко
