Тест: «И вас вылечим!» — угадайте фильмы с Натальей Крачковской всего по 1 кадру!
Сегодня, 24 ноября, праздновала бы свой день рождения великая актриса Наталья Крачковская! Она сыграла самые запоминающиеся и любимые многими роли, так попробуйте же угадать фильм с её участием всего по одному кадру!
Коллаж © Life.ru. Фото © Life.ru. Фото © Кадр из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Микляев Сергей
В честь дня рождения Натальи Крачковской, актрисы, чей голос и улыбку трудно спутать с кем-то ещё, предлагаем проверить вашу зрительную память. Её роли были невелики по хронометражу, но огромны по узнаваемости, стоило только Крачковской появиться в кадре! Мы собрали несколько кадров из фильмов, где её героини стали настоящим достоянием: от Ульяны Бунши до жены Лёлика. Сможете ли вы узнать эти картины по одному кадру?
