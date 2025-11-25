Лерчек ждёт четвёртого ребёнка: Кто отец и как это связано с её судебным делом Оглавление Лерчек подтвердила беременность у здания суда Кто отец ребёнка Лерчек: история Луиса Сквиччиарини Лерчек и её трое детей: что известно о семье Судебное дело Лерчек Валерия Чекалина: настоящее имя и публичный образ Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) подтвердила беременность четвёртым ребёнком. Отец — её тренер по танцам, аргентинец Луис Сквиччиарини. Подробности — в материале Life.ru. 25 ноября, 13:09 Лерчек ждёт ребёнка от тренера по танцам — что известно об этом и о деле блогера. Обложка © Gemini, © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

24 ноября в Гагаринском суде Москвы прошло очередное заседание по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшего супруга Артёма Чекалина. Событие привлекло повышенное внимание СМИ не столько из-за юридических тонкостей процесса, сколько из-за того, что Лерчек беременна четвёртым ребёнком.

Лерчек подтвердила беременность у здания суда

33-летняя Валерия Чекалина появилась перед журналистами в обтягивающем чёрном платье, которое подчеркнуло округлившийся живот. Это стало первым официальным подтверждением слухов о её положении и отношениях с аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини. О том, что Лерчек беременна, впервые СМИ написали ещё несколько недель назад.

Поначалу Валерия отказывалась от комментариев: «Извините, мне не разрешают давать комментарии адвокаты». Однако чуть позже, с улыбкой глядя на спутника, она всё же произнесла: «Это отец будущего ребёнка».

Лерчек подтвердила беременность у здания суда. Видео © Telegram / SHOT

Валерия находится на шестом месяце беременности. Она поделилась с журналистами своими ощущениями: «Чувствую, честно говоря, не очень. Сильно тошнит. В машине укачало». После заседания Лерчек пожаловалась, что не может сделать второй скрининг, так как у неё анемия и кистоз.

Кто отец ребёнка Лерчек: история Луиса Сквиччиарини

Три года назад Валерия Чекалина решила освоить аргентинское танго и отправилась в танцевальный клуб, где попала в класс к тренеру Луису Сквиччиарини.

Луис Сквиччиарини — отец будущего ребёнка Лерчек. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im_lu_

О 37-летнем танцоре известно немного. Сквиччиарини родился 5 февраля 1988 года в аргентинском городе Сан-Луисе. Когда мальчику было всего шесть лет, его родители развелись. Луис остался жить с отцом. С детства он увлекался танцами. В 2006 году он победил на чемпионате «Лос-Амигос» в Аргентине и через некоторое время перебрался в Россию. В 2018 году он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, а в 2019-м вышел в финал чемпионата мира по танго и попал в топ-20 мировых танцоров аргентинского танго. Также новый парень Лерчек является вице-чемпионом России. После завершения танцевальной карьеры Луис основал собственную танцевальную студию.

Слухи о романе Лерчек с тренером по танцам начали появляться ещё в 2024 году. Их видели вместе отдыхающими в ночном клубе и в кальянной. Также Луис регулярно стал появляться в блоге у Лерчек.

Сама Валерия признавалась, что крах её брака с Артёмом Чекалиным произошёл не из-за новой влюблённости, а на фоне тяжёлых судебных разбирательств и ограничений, связанных с уголовными делами.

Ходили слухи, что Лерчек закрутила роман с танцором, ещё будучи в браке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im_lu_

Лерчек и её трое детей: что известно о семье

Лерчек в 2012 году вышла замуж за бизнесмена Артёма Чекалина. Блогер познакомилась с ним на работе. Она устроилась коммерческим директором в его компанию «Валар плюс». В браке они прожили 12 лет и в марте 2024-го после судебных скандалов развелись.

У пары есть трое детей. Двойняшки Алиса и Богдан появились на свет 12 февраля 2016 года в Москве. Сын Лев родился 21 марта 2022 года в Майами (США).

После расставания оба экс-супруга быстро наладили личную жизнь. Артём Чекалин начал отношения с Надеждой Сенатской. Правда, пара рассталась после того, как у блогера возобновились юридические проблемы. А у Лерчек начался роман с учителем танцев. Сейчас Лерчек ждёт четвёртого ребёнка.

На последнем судебном заседании экс-супруги пересекались в качестве фигурантов дела. Там Артём узнал о беременности бывшей супруги от тренера по танцам. «Как говорится, меньше слов — меньше срок. Впервые слышу. Как отношусь? Дети — это всегда позитивно», — сказал он журналистам.

Артём Чекалин — бывший муж Лерчек. Видео © Telegram / SHOT

Помогает в непростой период жизни Лерчек её мама, Эльвира Викторовна Феопентова. Женщина периодически общается со СМИ и даёт информацию о состоянии дочери. Родной отец блогера умер, когда Валерия была ещё ребёнком. Её воспитанием занимался отчим, с которым у неё сложились тёплые отношения.

Судебное дело Лерчек

Лерчек — настоящее имя Валерия Чекалина. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

7 марта 2023 года в отношении Валерии Чекалиной было возбуждено первое уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 300 млн рублей. В отношении её тогда ещё супруга Артёма Чекалина — о пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В ходе обыска в доме супругов обнаружили дорогостоящие автомобили (Porsche, Audi, BMW, два Mercedes-Benz), валюту в долларах и заграничные паспорта.

Чекалины признали вину, пообещали выплатить задолженность и были отпущены под подписку о невыезде. В результате их имущество на сумму 311 млн рублей арестовали.

16 марта 2023 года было возбуждено второе уголовное дело по обвинению в отмывании денежных средств. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги отмыли 130 млн рублей, приобретя на них валюту США. В этот же день суд лишил Лерчек доступа в интернет. 14 июля 2023 года СК РФ попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест из-за неоднократных нарушений ранее избранной меры. В августе 2023 года возбудили ещё одно уголовное дело за «отмывание денежных средств в особо крупном размере». ФНС назначила Чекалиной штраф 124 млн рублей (40% от суммы неуплаченных налогов).

1 марта 2024 года дело об отмывании денег было закрыто за отсутствием состава преступления. Чекалины погасили долг, выплатив государству около 504 млн рублей (с учётом пеней и штрафов). Но уже 4 октября 2024-го Чекалиных и их бизнес-партнёра Романа Вишняка доставили в Троицкий суд Москвы. Им предъявили обвинение в валютных операциях с использованием подложных документов. По версии следствия, Вишняк помог Чекалиным вывести 250 млн рублей в 2022 году и около 1 млн долларов через Дубай за 2024 год. Суд отправил всех троих под домашний арест до 26 ноября 2024 года. Позднее арест был продлён до 26 марта 2025 года.

24 ноября после заседания стало известно, что суд по существу по делу Чекалиных пройдёт 1 декабря. Пока же экс-супругам продлили на 6 месяцев домашний арест.

Бывший муж Лерчек Артём Чекалин — тоже фигурант уголовного дела. Видео © Telegram / SHOT

Валерия Чекалина: настоящее имя и публичный образ

Валерия Валерьевна Чекалина (в девичестве Феопентова) — российский блогер и телеведущая, получившая широкую известность под ником Лерчек (lerchek). Родилась 6 октября 1992 года в Тольятти в обычной семье. Она окончила школу с золотой медалью, а затем с отличием завершила обучение в Высшей школе бизнеса при МГУ. Также Чекалина получила магистерскую степень по бухгалтерскому учёту на экономическом факультете МГУ.

Блог Лерчек начала вести ещё в студенческие годы, в 2011 году. Изначально это была личная страничка, которая со временем трансформировалась в популярный аккаунт. В 2020 году, согласно рейтингу Forbes, Лерчек заняла 7-е место среди самых высокооплачиваемых российских звёзд в социальных сетях. Одним из наиболее популярных её продуктов стал «Денежный марафон».

