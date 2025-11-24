«‎Впервые слышу!» Артёмчек догнал Лерчек у суда и высказался о её беременности от танцора

Экс-супруг блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) Артём Чекалин сдержанно отреагировал на новость о том, что его бывшая возлюбленная ждёт ребёнка от бразильского танцора. Его комментарий прозвучал в разговоре с журналистами Life.ru у здания суда, куда он прибыл на заседание.

Артём Чекалин о беременности Лерчек. Видео © Life.ru

Артёмчек сначала пошутил, что впервые слышит о беременности бывшей супруги, но потом в ответ на вопрос о своём отношении к новому повороту в жизни бывшей добавил: «Дети — это всегда позитивно».

За несколько минут до блогера в Гагаринский суд Москвы в сопровождении своего нового ухажёра приехала беременная блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Блогерша подтвердила Life.ru, что будущий отец её четвёртого ребёнка — тренер по танцам 37-летний Луис Сквиччиарини.

Валерия Чекалина подала на развод с Артёмом летом прошлого года. У пары за спиной 12 лет совместной жизни. Расставание иницировала блогерша, признавшая, что это решение было тяжёлым. Процедура была завершена 13 августа, бывшие супруги общаются ради детей. В этом месяце стало известно, что Лерчек беременна в четвёртый раз. Сейчас она под домашним арестом по уголовному делу об операциях с валютой и подделке документов.