Находящаяся под домашним арестом блогерша Чекалина беременна в четвёртый раз

Известная российская блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, беременна четвёртым ребенком. Об этом сообщили источники РИА «Новости» в правоохранительных органах, близкие к расследованию ее уголовного дела.

Женщина, которая с конца 2024 года содержится под домашним арестом по обвинению в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, приобщила к делу медицинскую справку, подтверждающую её интересное положение.

По версии следствия, Чекалина и её бывший супруг Артеём совершили серию валютных операций по переводу денежных средств за рубеж без соответствующих документов, что привело к обвинениям в мошенничестве и отмывании средств. Уголовное дело супругов поступило в суд в начале ноября, однако дата заседания пока не назначена. Валерия, у которой уже трое детей от предыдущего брака, продолжает отбывать арест в своей квартире в Москве, где она живет с детьми и под надзором ФСИН.

Личная жизнь блогерши также не оставляет равнодушными подписчиков. Летом 2024 года Чекалина подала на развод с мужем Артёмом после 12 лет совместной жизни. Инициатором расставания стала сама Валерия, отметившая, что решение далось ей крайне тяжело. Развод был оформлен 13 августа, и с тех пор экс-супруги поддерживают общение ради детей, но их отношения остаются напряжёнными из-за судебного процесса.

Недавно в СМИ активно обсуждался роман Чекалиной с рэпером и певцом Натаном, который разгорелся на съемках реалити-шоу «Звёзды в джунглях». По словам инсайдеров, их отношения начались с лёгкого флирта, но быстро переросли в объятия и более близкое общение прямо на площадке. Натан, который на момент шоу был женат, намекал на возможный развод, но официальных подтверждений этому нет. Валерия впервые прокомментировала эти слухи в октябре 2024 года, отметив, что шоу стало для неё периодом эмоционального перерождения.