«Ты лучшее, что было»: Рэпер Natan готов оставить Лерчек ради возвращения жены
Рэпер Natan через соцсети объявил бывшей жене, что намерен её вернуть
Рэпер Natan. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natan_official
Рэпер Natan решил восстановить отношения с женой Анастасией Швецовой. Он уверяет, что больше не заинтересован в блогере Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Алишер Мирзохонов рассказал об этом через социальные сети.
«Какие бы действия я ни предпринял сейчас, они не смогут убавить ту боль, которую я причинил тебе за последние годы», — написал музыкант, обращаясь к экс-супруге.
В публичном заявлении Натан отметил, что с женой его связывают самые лучшие годы их совместной жизни, и выразил стремление к восстановлению этих отношений.
«Я не молю о прощении. Слова без действий — пусты и безнадежны. Ты лучшее, что было в моей жизни. И это лучшее я однажды чем-то заслужил», — написал Алишер.
По словам артиста, он сделает всё возможное, чтобы вновь стать человеком, которому супруга сможет доверять. И он готов начать свой «длительный путь к возвращению доверия и любви» Анастасии. На запись уже ответила певица Алсу, которая написала, что слова без поступков — это манипуляция.
Запутавшийся в отношениях Natan на проекте «Звёзды в джунглях» закрутил роман сразу с двумя участницами шоу — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Пикантные видео распространились в соцсетях. Артист публично извинился, однако его жена заявила, что решила расстаться с Натаном ещё до шоу. Кроме того, у рэпера был роман и с моделью Ксенией Гато, которая забеременела от него одновременно с его бывшей супругой. Это открытие стало настоящим шоком для многих поклонников Natan и привлекло внимание широкой общественности.