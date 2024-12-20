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19 декабря, 23:20

«Ты лучшее, что было»: Рэпер Natan готов оставить Лерчек ради возвращения жены

Рэпер Natan через соцсети объявил бывшей жене, что намерен её вернуть

Рэпер Natan. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natan_official

Рэпер Natan. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natan_official

Рэпер Natan решил восстановить отношения с женой Анастасией Швецовой. Он уверяет, что больше не заинтересован в блогере Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Алишер Мирзохонов рассказал об этом через социальные сети.

«Какие бы действия я ни предпринял сейчас, они не смогут убавить ту боль, которую я причинил тебе за последние годы», — написал музыкант, обращаясь к экс-супруге.

В публичном заявлении Натан отметил, что с женой его связывают самые лучшие годы их совместной жизни, и выразил стремление к восстановлению этих отношений.

«Я не молю о прощении. Слова без действий — пусты и безнадежны. Ты лучшее, что было в моей жизни. И это лучшее я однажды чем-то заслужил», — написал Алишер.

По словам артиста, он сделает всё возможное, чтобы вновь стать человеком, которому супруга сможет доверять. И он готов начать свой «длительный путь к возвращению доверия и любви» Анастасии. На запись уже ответила певица Алсу, которая написала, что слова без поступков — это манипуляция.

«Проклятый персонаж»: Оскандалившийся Natan рассказал правду о «Звёздах в джунглях»
«Проклятый персонаж»: Оскандалившийся Natan рассказал правду о «Звёздах в джунглях»

Запутавшийся в отношениях Natan на проекте «Звёзды в джунглях» закрутил роман сразу с двумя участницами шоу — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Пикантные видео распространились в соцсетях. Артист публично извинился, однако его жена заявила, что решила расстаться с Натаном ещё до шоу. Кроме того, у рэпера был роман и с моделью Ксенией Гато, которая забеременела от него одновременно с его бывшей супругой. Это открытие стало настоящим шоком для многих поклонников Natan и привлекло внимание широкой общественности.

Лия Мурадьян
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