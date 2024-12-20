«Ты лучшее, что было»: Рэпер Natan готов оставить Лерчек ради возвращения жены

Рэпер Natan решил восстановить отношения с женой Анастасией Швецовой. Он уверяет, что больше не заинтересован в блогере Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Алишер Мирзохонов рассказал об этом через социальные сети.

«Какие бы действия я ни предпринял сейчас, они не смогут убавить ту боль, которую я причинил тебе за последние годы», — написал музыкант, обращаясь к экс-супруге.

В публичном заявлении Натан отметил, что с женой его связывают самые лучшие годы их совместной жизни, и выразил стремление к восстановлению этих отношений.

«Я не молю о прощении. Слова без действий — пусты и безнадежны. Ты лучшее, что было в моей жизни. И это лучшее я однажды чем-то заслужил», — написал Алишер.