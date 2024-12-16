«Проклятый персонаж»: Оскандалившийся Natan рассказал правду о «Звёздах в джунглях»
Рэпер Natan заявил, что его специально выставили злодеем в «Звёздах в джунглях»
Рэпер Natan. Фото © Telegram / NATANONLINE
В своём телеграм-канале рэпер Natan решил ответить всем хейтерам. По его словам, не он один совершал ошибки на шоу «Звёзды в джунглях». Артист настаивает, что зрителям показывают лишь одну сторону медали, специально выставляя его злодеем.
«То, что из меня слепили, это уже абсурд. Зрителю показывают все раздражители и триггеры, при этом выбрав меня, как объект всеобщей ненависти, и это хорошо срабатывает», — написал рэпер.
Natan утверждает, что показывать всю правду сценаристам невыгодно, так как это смягчит отношение к такому «проклятому персонажу». Он также намекнул, что все они не без греха, однако артист не намерен показывать личные переписки или рассказывать о «гнилых» моментах между участниками шоу.
«Неинтересно копаться в грязном белье других и переходить на личности. <...> Если вы думаете, что я пытаюсь оправдаться — нет! Но это всё формирует определённое мнение обо мне», — подытожил Натан.
Напомним, ранее рэпер сильно оскандалился на «Звёздах в джунглях». Он закрутил роман сразу с двумя участницами шоу — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Пикантные видео распространились в соцсетях. Артист публично извинился, однако его жена заявила, что решила расстаться с Натаном ещё до шоу. Кроме того, у рэпера был роман и с моделью Ксенией Гато, которая забеременела от него одновременно с его бывшей супругой. Это открытие стало настоящим шоком для многих поклонников Natan и привлекло внимание широкой общественности.