«Проклятый персонаж»: Оскандалившийся Natan рассказал правду о «Звёздах в джунглях»

В своём телеграм-канале рэпер Natan решил ответить всем хейтерам. По его словам, не он один совершал ошибки на шоу «Звёзды в джунглях». Артист настаивает, что зрителям показывают лишь одну сторону медали, специально выставляя его злодеем.

«То, что из меня слепили, это уже абсурд. Зрителю показывают все раздражители и триггеры, при этом выбрав меня, как объект всеобщей ненависти, и это хорошо срабатывает», — написал рэпер.

Natan утверждает, что показывать всю правду сценаристам невыгодно, так как это смягчит отношение к такому «проклятому персонажу». Он также намекнул, что все они не без греха, однако артист не намерен показывать личные переписки или рассказывать о «гнилых» моментах между участниками шоу.