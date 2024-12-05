«Живу, как хочу»: Бьянка раскрыла, зачем ей была нужна интрижка с Natan

Певица Бьянка, несмотря на свою независимость и свободный образ жизни, недавно поделилась личными признаниями в интервью для шоу «Алёна, блин!». В ходе разговора артистка раскрыла, что в её жизни есть мужчина, в которого она влюблена. Однако, как бы странно это ни звучало, несмотря на взаимные чувства, пара не состоит в официальных отношениях. Об этом сообщает Super.ru.

По словам певицы, причина этого кроется в том, что оба пока не могут быть вместе, несмотря на химию и привязанность. «Этот человек расстроился, когда увидел кадры со съёмок реалити. Он переживал, искренне переживал. Я объяснила ему, что это всего лишь хайп, и мы не вместе. Я ему сказала, что он не имеет права предъявлять мне претензии, ведь я веду свою жизнь, как хочу», — рассказала Бьянка. Очевидно, что артистка совершенно не привыкла подчиняться чужим ожиданиям и делает то, что ей комфортно, не оглядываясь на мнение окружающих.

Ведущая шоу, Алёна, не смогла удержаться от вопроса, почему же два влюблённых человека не могут быть в отношениях. И тут певица неожиданно заявила, что причина их разобщенности в том, что её избранник — «бомж». Эти слова повергли в шок как Алёну, так и зрителей. Однако Бьянка всего лишь пошутила, её предположительный избранник — известная личность, и они оба принадлежат к миру шоу-бизнеса.

Имя загадочного мужчины певица так и не раскрыла, но она подчеркнула, что для неё гораздо важнее не статус и не социальные рамки, а внутреннее ощущение и взаимопонимание. Независимо от того, как сложится дальнейшая судьба, фанаты артистки, безусловно, продолжат следить за её жизнью и творчеством, ведь Бьянка по-прежнему остаётся одной из самых ярких и самобытных фигур в российской музыкальной индустрии.