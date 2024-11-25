Принц или Бродяга? Психолог нашла оправдание публичному секс-марафону рэпера Natan

Последний месяц рэперу Natan активно перемывают косточки в Сети из-за его похождений на шоу «Звёзды в джунглях». 38-летний музыкант, забыв про жену, закрутил роман сразу с двумя участницами проекта. Несмотря на громкое разоблачение измены и вспыхнувший скандал, сам Natan не чувствует за собой вины и считает себя «примером для мужчин» и гордостью для своих детей.

По мнению психолога Анастасии Безрук, такое поведение свойственно для нарциссов. Кроме того, она усмотрела в рэпере архетип Принца-Бродяги. Такие мужчины могут уйти в загул и очутиться в объятиях другой девушки, хотя дома есть Принцесса. Они стремятся выглядеть красиво в глазах других людей, поэтому способны на смелые поступки и широкие жесты.

«На мой взгляд, Natan сейчас — это Принц, не признающий в себе Бродягу. В самом начале карьеры он давал своей теневой стороне проявляться в творчестве («Слышь, ты чё такая дерзкая» с Тимати). А в какой-то момент всё стало таким исключительно романтичным, что выбило его тень в жизни. Отсюда — болезненный разрыв с женой и куча романов», — отметила психолог в интервью порталу «Страсти».