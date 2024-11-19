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18 ноября, 23:07

«Ты бы уже забеременела»: Natan сделал громкое признание Лерчек после разрыва с супругой

Natan признался Лерчек в любви и заявил, что хочет от неё ребёнка

Лерчек и Natan. Обложка © VK / Звёзды в Джунглях

Лерчек и Natan. Обложка © VK / Звёзды в Джунглях

Угодивший в любовный скандал рэпер Natan продолжает делать резонансные заявления на шоу «Звёзды в джунглях». В новой серии проекта музыкант трогательно признался Лерчек в чувствах, подчеркнув, что лишь узы брака останавливают его от интима.

«В параллельной вселенной, если бы я не был женат, я бы полюбил тебя вчистую. Клянусь, не было бы ни единой точки, где бы я не побывал. Ты бы уже забеременела. Это было бы настолько по любви. И я бы не отрывался ни на одну секунду», — произнёс он.

Впрочем, блогерша не спешит отвечать рэперу взаимностью. Лерчек подчеркнула, что воспринимает эти отношения менее серьёзно и считает их всего лишь летним романом.

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Напомним, что интрижка Natan и Лерчек стала достоянием общественности ещё в начале октября, когда их застали целующимися во время съёмок шоу. Супруга рэпера Анастасия Швецова была шокирована известием об измене и вскоре объявила о расставании. Сам же музыкант извинился перед женой, а также жестко высказался в адрес негодующих поклонников и хейтеров.

Илья Пушкарев
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