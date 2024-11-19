«Ты бы уже забеременела»: Natan сделал громкое признание Лерчек после разрыва с супругой

«В параллельной вселенной, если бы я не был женат, я бы полюбил тебя вчистую. Клянусь, не было бы ни единой точки, где бы я не побывал. Ты бы уже забеременела. Это было бы настолько по любви. И я бы не отрывался ни на одну секунду», — произнёс он.