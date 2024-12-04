«Угрожал любовнице»: Вскрылись подробности ещё одного романа Natan

Известная российская журналистка и ведущая Алёна Жигалова в шоу «Миллион вопросов» рассказала о скандальном инциденте, связанном с рэпером Natan. Как выяснилось, у артиста был роман не только с блогером Валерией Чекалиной и певицей Бьянкой, но и с моделью Ксенией Гато, которая забеременела от него одновременно с его супругой, сообщает Super.

По словам Алёны Жигаловой, на момент романа с рэпером Ксении Гато был всего 21 год. Сейчас девушке 28 лет, и она, судя по всему, решила не скрывать свою связь с артистом. Это открытие стало настоящим шоком для многих поклонников рэпера и привлекло внимание широкой общественности. «Но самое ужасное, как мне рассказали, Natan угрожал ей [любовнице] и требовал, чтобы она сделала аборт», — отметила Жигалова.

Отношения между Natan и его супругой Анастасией Швецовой также привлекали внимание общественности. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что пара может восстановить свои отношения после череды измен рэпера. Эти догадки были частично подтверждены самой Анастасией, которая в интервью прокомментировала возможное воссоединение с мужем. На съёмках шоу «Звёзды в джунглях» она открыто заявила, что готова простить Натана и продолжить совместную жизнь.

Такая ситуация, конечно же, вызвала бурю обсуждений в социальных сетях. Многие подписчики выразили своё мнение по поводу происходящего, а кто-то даже возмутился тем, как быстро Анастасия готова простить мужа за его многочисленные неверности. В то же время сторонники пары выразили надежду на то, что Natan и его супруга смогут преодолеть все трудности и сохранить семью ради их общего ребёнка.

Сам рэпер пока не прокомментировал новые обвинения в свой адрес, и общественное мнение о нём продолжает меняться. В последние годы его личная жизнь регулярно оказывается в центре внимания, что также не способствует укреплению репутации артиста.