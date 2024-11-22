Попавший в скандал рэпер Natan заявил, что считает себя «примером для мужчин»

Известный рэпер и телеведущий Алишер Мирзохонов, известный как Natan, стал самым обсуждаемым участником реалити-шоу «Звезды в джунглях», которое проходит в Колумбии. Причиной стали его романтические отношения с двумя коллегами по проекту — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой, сообщает StarHit. Несмотря на то, что артист всё ещё состоит в официальном браке, он не чувствует вины за свои действия и даже гордится ими.

В эфире шоу «Царица» на телеканале «Пятница!» Natan заявил, что его поступки на проекте могут стать примером для мужчин. Он подчеркнул, что готов пожертвовать своим местом на шоу ради победы Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. «Когда этот проект будут смотреть мои дети, они будут гордиться отцом, даже если я не заберу банк. Кроме этого, мной будет гордиться мама. Такой пример окажется большим примером для мужчин», — сказал он.

Поведение мужчины вызвало волну неодобрения у поклонников, которые осудили его за неподобающее поведение в браке. Скандал, разгоревшийся вокруг его участия в шоу, только подогревает интерес к его персоне и проекту в целом. Несмотря на критику, он не отказывается от своих слов и продолжает считать свои действия достойными. Natan утверждает, что мужчине нужно не тягаться с женщинами, а защищать их.