Life.ru публикует первое видео с беременной Лерчек: Она раскрыла нам, кто отец ребёнка

Беременная Лерчек приехала в суд и подтвердила Life.ru отца ребёнка
Беременная блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) приехала в Гагаринский суд Москвы в сопровождении своего нового ухажёра. Блогерша подтвердила Life.ru, что будущий отец её четвёртого ребёнка — тренер по танцам 37-летний Луис Сквиччиарини.
Лерчек у суда. Видео © Life.ru
Блогерша заявила, что ей не разрешают давать коммнетарии СМИ, однако обмолвилась, что отцом её будущего ребёнка является именно Сквиччиарини. Пол будущего ребёнка она раскрывать пока не стала. Также Лерчек пожаловалась, что с большим трудом доехала до суда — её укачало в машине.
Напомним, что обвиняемая в масштабных финансовых преступлениях Лерчек готовится стать мамой в четвёртый раз. Она находится под домашним арестом, но суд может позволить ей выходить на улицу, чтобы посещать врача. Юристы полагают, что из-за этой неожиданной для всех беременности она может избежать тюрьмы.
