Life.ru публикует первое видео с беременной Лерчек: Она раскрыла нам, кто отец ребёнка

Беременная блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) приехала в Гагаринский суд Москвы в сопровождении своего нового ухажёра. Блогерша подтвердила Life.ru, что будущий отец её четвёртого ребёнка — тренер по танцам 37-летний Луис Сквиччиарини.

Блогерша заявила, что ей не разрешают давать коммнетарии СМИ, однако обмолвилась, что отцом её будущего ребёнка является именно Сквиччиарини. Пол будущего ребёнка она раскрывать пока не стала. Также Лерчек пожаловалась, что с большим трудом доехала до суда — её укачало в машине.