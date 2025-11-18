«Виновный» в беременности Лерчек тренер по танго показал их страстные танцы в снегу

Тренер по танго и предполагаемый отец ребёнка Лерчек опубликовал новое видео, где исполняет чувственный танец на заснеженной поляне с блогершей. По слухам, именно Луис Сквиччиарини является отцом будущего ребёнка Чекалиной.

В ролике под названием «Танго в России» Лерчек предстала в облегающем платье, а аргентинский тренер — в танцевальном костюме. Поклонники поблагодарили Сквиччиарини за возможность увидеть блогершу.

Признаков беременности у Чекалиной на видео замечено не было, несмотря на предположения о шестом месяце. Слухи о беременности появились после интервью Сквиччиарини, где он упомянул, что его избранница ожидает ребёнка. Однако имени он не назвал.