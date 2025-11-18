«Виновный» в беременности Лерчек тренер по танго показал их страстные танцы в снегу
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lerchek_life
Тренер по танго и предполагаемый отец ребёнка Лерчек опубликовал новое видео, где исполняет чувственный танец на заснеженной поляне с блогершей. По слухам, именно Луис Сквиччиарини является отцом будущего ребёнка Чекалиной.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_
В ролике под названием «Танго в России» Лерчек предстала в облегающем платье, а аргентинский тренер — в танцевальном костюме. Поклонники поблагодарили Сквиччиарини за возможность увидеть блогершу.
Признаков беременности у Чекалиной на видео замечено не было, несмотря на предположения о шестом месяце. Слухи о беременности появились после интервью Сквиччиарини, где он упомянул, что его избранница ожидает ребёнка. Однако имени он не назвал.
Напомним, обвиняемая в масштабных финансовых преступлениях блогерша Лерчек беременна четвёртым ребёнком. Сейчас она находится под домашним арестом, однако суд может разрешить ей посещать врача для консультаций. Юристы считают, что благодаря беременности она может и вовсе избежать тюрьмы.
