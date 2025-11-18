Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 11:38

«Виновный» в беременности Лерчек тренер по танго показал их страстные танцы в снегу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lerchek_life

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lerchek_life

Тренер по танго и предполагаемый отец ребёнка Лерчек опубликовал новое видео, где исполняет чувственный танец на заснеженной поляне с блогершей. По слухам, именно Луис Сквиччиарини является отцом будущего ребёнка Чекалиной.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

В ролике под названием «Танго в России» Лерчек предстала в облегающем платье, а аргентинский тренер — в танцевальном костюме. Поклонники поблагодарили Сквиччиарини за возможность увидеть блогершу.

Признаков беременности у Чекалиной на видео замечено не было, несмотря на предположения о шестом месяце. Слухи о беременности появились после интервью Сквиччиарини, где он упомянул, что его избранница ожидает ребёнка. Однако имени он не назвал.

Предполагаемый отец ребёнка Лерчек проговорился о сроке беременности — она может родить к Новому году
Предполагаемый отец ребёнка Лерчек проговорился о сроке беременности — она может родить к Новому году

Напомним, обвиняемая в масштабных финансовых преступлениях блогерша Лерчек беременна четвёртым ребёнком. Сейчас она находится под домашним арестом, однако суд может разрешить ей посещать врача для консультаций. Юристы считают, что благодаря беременности она может и вовсе избежать тюрьмы.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar