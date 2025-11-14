Беременность во спасение? Юрист рассказал, как Лерчек может избежать тюрьмы благодаря четвёртому ребёнку

Четвёртая беременность может не спасти блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) от колонии. Об этом рассказал Life.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Следствие установило, что, работая, как индивидуальный предприниматель, по упрощённой системе налогообложения, Чекалина превысила лимит доходов. Однако она не перешла на общий режим, вследствие чего не платила НДС и НДФЛ, причинив государству ущерб около 300 миллионов рублей. Позднее ей и её бывшему супругу Артёму было предъявлено обвинение в осуществлении валютных переводов на счета нерезидентов с применением поддельных документов.

«Несмотря на то что второе преступление относится к категории тяжких, суд может отсрочить ей реальное отбывание наказания до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возраста. При этом через 10 лет она будет освобождена от отбывания реального наказания, так как истечёт срок давности обвинительного приговора суда», — сказал эксперт.

При этом Хаминский отметил, что это именно право суда, а не его обязанность. То есть существует вероятность и отказа Чекалиной в такой просьбе. Юрист привёл в пример случай блогерши Елены Блиновской, которую приговорили к реальному сроку лишения свободы, несмотря на то что у неё есть несовершеннолетние дети. Суд установил, что их могут воспитывать отец и бабушка, пока сама Блиновская отбывает наказание.

Ранее стало известно, что российская блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в масштабных финансовых преступлениях, беременна четвёртым ребёнком. Это подтвердила медицинская справка, приобщённая к её уголовному делу. Находясь под домашним арестом в московской квартире, она ожидает суда вместе с тремя детьми от предыдущего брака. Интересно, что летом 2024 года Чекалина сама инициировала развод с соучастником по делу — своим бывшим мужем Артёмом. От кого новый малыш — неизвестно.