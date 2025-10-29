Россия и США
29 октября, 10:33

Расследование по делу Артёма и Валерии Чекалиных завершено

Обложка © Прокуратура Москвы

Расследование в отношении Артёма и Валерии Чекалиных завершено. По информации пресс-службы столичной прокуратуры, дело передано в суд.

Артём и Валерия Чекалины в суде. Видео © Прокуратура Москвы

Согласно материалам дела, Чекалиным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьёй о незаконном переводе денежных средств, осуществленном в составе организованной группы с использованием поддельных документов и в особо крупном размере. Установлено, что супруги, используя свои образовательные марафоны и курсы, вывели за пределы Российской Федерации свыше 251,6 миллиона рублей в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года.

Параллельно с этим, в судебную инстанцию поступило и уголовное производство, возбужденное в отношении Романа Вишняка, который фигурирует в деле как бывший деловой партнёр и предполагаемый соучастник Чекалиных. На данный момент все фигуранты дела находятся под мерой пресечения в виде домашнего ареста, ожидая вынесения окончательного вердикта суда.

Артём Чекалин обещал снова «‎грести деньги лопатой» и уехал не домой после продления ареста
Напомним, в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её бывшего супруга Артёма Чекалина возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода крупных денежных средств в ОАЭ с использованием поддельных документов на сумму 251 миллион рублей. Валерия и её бывший супруг Артём находятся под домашним арестом.

Оксана Попова
