2 октября, 09:52

Артём Чекалин обещал снова «‎грести деньги лопатой» и уехал не домой после продления ареста

Чекалин уехал в больницу к сыну после продления домашнего ареста до 26 ноября

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Московский городской суд продлил домашний арест Лерчек (Валерии Чекалиной) и её бывшему мужу Артёму Чекалину. Он будет действовать до 26 ноября 2025 года. При этом, по информации Life.ru, домой после заседания суда блогер не отправился.

Блогер Артём Чекалин попал в кадр Life.ru после заседания суда. Видео © Life.ru

Чекалин сразу уехал в больницу к младшему сыну Льву, который был госпитализирован в медицинское учреждение с пневмотораксом и ушибом лёгкого. Навестить ребёнка Чекалину разрешил прокурор. Лерчек до сих пор находится в больнице. Она не присутствовала на судебном заседании, где ей продлили домашний арест. Блогер у суда пошутил, что «будет бабки грести лопатой» после завершения расследования. Он признаётся, что дела могли быть и лучше. Сейчас он читает книги по родологии и нумерологии.

«Мог быть летальный исход»: Трёхлетний сын Лерчек находится в тяжёлом состоянии
Напомним, что сын Лерчек перенёс операцию из-за пневмоторакса. На ребёнка упал стол во время игры с братом. Блогерше было разрешено покинуть место домашнего ареста для транспортировки Льва в больницу.

Наталья Афонина
