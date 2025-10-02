Артём Чекалин обещал снова «‎грести деньги лопатой» и уехал не домой после продления ареста

Московский городской суд продлил домашний арест Лерчек (Валерии Чекалиной) и её бывшему мужу Артёму Чекалину. Он будет действовать до 26 ноября 2025 года. При этом, по информации Life.ru, домой после заседания суда блогер не отправился.

Чекалин сразу уехал в больницу к младшему сыну Льву, который был госпитализирован в медицинское учреждение с пневмотораксом и ушибом лёгкого. Навестить ребёнка Чекалину разрешил прокурор. Лерчек до сих пор находится в больнице. Она не присутствовала на судебном заседании, где ей продлили домашний арест. Блогер у суда пошутил, что «будет бабки грести лопатой» после завершения расследования. Он признаётся, что дела могли быть и лучше. Сейчас он читает книги по родологии и нумерологии.