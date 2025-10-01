Сын блогерши Лерчек повредил лёгкие — на него упал стол

Как пишет телеграм-канал, трёхлетний сын Артёма и Валерии Чекалиных играл с братом дома и уронил на себя стол в минувшее воскресенье. От удара у малыша повредились лёгкие, его срочно доставили в больницу с пневмотораксом (скопление воздуха или газов в плевральной полости).

Напомним, что и у самой Лерчек выявили проблемы со здоровьем. Как рассказали её адвокаты, у Лерчек обострились «некоторые проблемы по-женской части». Однако скорая помощь ничем не может помочь, а блогерше запрещено покидать дом для получения полноценной медицинской помощи. Также у неё обнаружили неврому Мортона, и, наконец, Чекалина испытывает невыносимую зубную боль. Как писал Life.ru, в отношении Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина ранее было возбуждено новое уголовное дело. Их обвиняют в незаконном переводе крупной суммы денег за границу, а именно в ОАЭ, с использованием фальшивых документов. По версии следствия, таким образом они вывели 251 миллион рублей. Сейчас блогерша находится под домашним арестом.