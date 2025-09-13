«Больно смотреть на слезы»: Мама блогерши Лерчек распродаёт вещи дочери
Мать Лерчек начала распродавать вещи дочери из-за сложного финансового положения
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Мама известной российской блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) начала распродажу элитных вещей своей дочери. Эльвира Феопентова продаёт сумки и одежду в связи с финансовыми трудностями. Об этом родственница рассказала в социальных сетях.
Мать блогера Лерчек запустила продажу вещей дочери. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lerchek_life
После прекращения поступления доходов от продажи курсов и марафонов, семья столкнулась с отсутствием денег. Мать Лерчек призналась, что «семья сейчас испытывает очень сложные времена», и поэтому приходится выставлять на продажу вещи дочери.
Ассортимент для продажи внушительный. Например, сумку Bottega Veneta, изначально стоившую 156 000 рублей, можно приобрести всего за 55 тысяч рублей. Также продаётся сумка Chanel за 250 000 рублей, люксовая одежда и различные ювелирные украшения. Кстати, люди не стесняются и активно забирают себе шмотки блогерши. Ежедневно поступает информация о проданных вещах.
Напомним, что в отношении Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина было возбуждено новое уголовное дело. Их обвиняют в незаконном переводе крупной суммы денег за границу, а именно в ОАЭ, с использованием фальшивых документов. По версии следствия, таким образом они вывели 251 миллион рублей. Им официально предъявлены обвинения, и в случае признания виновными может грозить тюремное заключение до 10 лет. Вместе с тем счета блогеров были заморожены по решению столичной инспекции Федеральной налоговой службы.