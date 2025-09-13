«Больно смотреть на слезы»: Мама блогерши Лерчек распродаёт вещи дочери

Мама известной российской блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) начала распродажу элитных вещей своей дочери. Эльвира Феопентова продаёт сумки и одежду в связи с финансовыми трудностями. Об этом родственница рассказала в социальных сетях.

Мать блогера Лерчек запустила продажу вещей дочери. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lerchek_life

После прекращения поступления доходов от продажи курсов и марафонов, семья столкнулась с отсутствием денег. Мать Лерчек призналась, что «семья сейчас испытывает очень сложные времена», и поэтому приходится выставлять на продажу вещи дочери.

Ассортимент для продажи внушительный. Например, сумку Bottega Veneta, изначально стоившую 156 000 рублей, можно приобрести всего за 55 тысяч рублей. Также продаётся сумка Chanel за 250 000 рублей, люксовая одежда и различные ювелирные украшения. Кстати, люди не стесняются и активно забирают себе шмотки блогерши. Ежедневно поступает информация о проданных вещах.