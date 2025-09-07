Следствие по делу блогера Лерчек о незаконном выводе денег из России завершилось

Следственные действия по уголовному делу о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей с участием известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшего супруга Артёма Чекалина официально завершены. Фигуранты, содержащиеся под домашним арестом, начали процедуру ознакомления с материалами. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно данным следствия, схема по незаконной трансграничной операции с валютными средствами была реализована с использованием фиктивных договоров и подложных финансовых документов. Уголовное дело квалифицировано по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193. 1 УК РФ, предполагающей ответственность за незаконные валютные операции в особо крупном размере.