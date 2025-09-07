Следствие по делу блогера Лерчек о незаконном выводе денег из России завершилось
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Следственные действия по уголовному делу о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей с участием известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшего супруга Артёма Чекалина официально завершены. Фигуранты, содержащиеся под домашним арестом, начали процедуру ознакомления с материалами. Об этом пишет РИА «Новости».
Согласно данным следствия, схема по незаконной трансграничной операции с валютными средствами была реализована с использованием фиктивных договоров и подложных финансовых документов. Уголовное дело квалифицировано по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193. 1 УК РФ, предполагающей ответственность за незаконные валютные операции в особо крупном размере.
Особую сложность в расследовании, как отмечают осведомлённые источники, представляла цепочка транзитных операций через фирмы-однодневки и офшорные структуры. На текущий момент фигуранты изучили лишь 40 листов из более чем 3000 страниц следственных материалов.
Ранее было возбуждено уголовное дело против блогера Маркаряна, известного своими женоненавистническими высказываниями. В настоящее время он находится под арестом. На прошедшем судебном заседании срок его задержания был продлён до 9 ноября.