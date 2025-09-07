Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 01:51

Следствие по делу блогера Лерчек о незаконном выводе денег из России завершилось

РИАН: Завершено следствие по уголовному делу блогера Лерчек

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Следственные действия по уголовному делу о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей с участием известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшего супруга Артёма Чекалина официально завершены. Фигуранты, содержащиеся под домашним арестом, начали процедуру ознакомления с материалами. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно данным следствия, схема по незаконной трансграничной операции с валютными средствами была реализована с использованием фиктивных договоров и подложных финансовых документов. Уголовное дело квалифицировано по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193. 1 УК РФ, предполагающей ответственность за незаконные валютные операции в особо крупном размере.

Особую сложность в расследовании, как отмечают осведомлённые источники, представляла цепочка транзитных операций через фирмы-однодневки и офшорные структуры. На текущий момент фигуранты изучили лишь 40 листов из более чем 3000 страниц следственных материалов.

Суд продлил домашний арест Лерчек ещё на месяц
Суд продлил домашний арест Лерчек ещё на месяц

Ранее было возбуждено уголовное дело против блогера Маркаряна, известного своими женоненавистническими высказываниями. В настоящее время он находится под арестом. На прошедшем судебном заседании срок его задержания был продлён до 9 ноября.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar