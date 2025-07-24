Суд продлил домашний арест Лерчек ещё на месяц
В Москве суд продлил домашний арест Чекалиной до 26 августа
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконном выводе денег из России, продлили срок домашнего ареста. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы, ограничение установлено до 26 августа.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на судебном заседании. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы
«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы продлена меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны на срок один месяц», — говорится в сообщении.
Напомним, что в отношении Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина было возбуждено новое уголовное дело. Их обвиняют в незаконном переводе крупной суммы денег за границу, а именно в ОАЭ, с использованием фальшивых документов. По версии следствия, таким образом они вывели 251 миллион рублей. Им официально предъявлены обвинения, и в случае признания виновными может грозить тюремное заключение до 10 лет. Вместе с тем счета блогеров были заморожены по решению столичной инспекции Федеральной налоговой службы.