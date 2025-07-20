«Долг будет только расти»: Юрист объяснил, как Лерчек может рассчитаться с налоговой
Юрист Хаминский: Блогерша Лерчек не сможет погасить долги с помощью кредита
Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / ler_chek
Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) не может оформить кредит для погашения налоговой задолженности, поэтому единственным возможным вариантом для неё является обращение в следственные органы с просьбой разрешить работать онлайн под контролем. В ином случае, по мнению, юриста Александра Хаминского, ситуация будет лишь усугубляться.
Эксперт напомнил, что Лерчек фигурирует в уголовном деле о незаконном выводе 250 миллионов рублей из России с использованием подложных документов. Учитывая серьёзность обвинений, предусматривающих до десяти лет лишения свободы, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом выхода в Интернет, что лишает блогершу возможности заниматься предпринимательской деятельностью, которая является основным источником дохода. А так как кредиторы избегают сотрудничества с лицами, находящимися под уголовным преследованием, вариант у Чекалиной остаётся один — обратиться с ходатайством о разрешении ограниченной работы онлайн под контролем.
«Это позволит ей зарабатывать для расчётов с ФНС, не нарушая процессуальных ограничений. Без снятия интернет-блокировки долг будет только расти за счёт пеней, усугубляя и без того критическую ситуацию», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Напомним, блогеры Валерия и Артём Чекалины столкнулись с уголовным преследованием. Их обвиняют в незаконном переводе денег в ОАЭ с использованием фальшивых документов. По версии следствия, таким образом Лерчек с бывшим мужем вывели за рубеж 251 миллион рублей. Им официально предъявлены обвинения. Лерчек находится под домашним арестом, ей ограничили пользование Интернетом. Кроме того, счета блогерши вновь заблокировали из-за огромного долга.