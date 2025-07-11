Счета Лерчек вновь заблокировали из-за огромного долга

Счета блогеров Валерии и Артёма Чекалиных были заморожены по решению столичной инспекции Федеральной налоговой службы. Об этом сообщило издание «Постньюс».

Счета Валерии, известной как Лерчек, заблокировали 4 июля из-за непогашенной задолженности в размере 26 миллионов 764 тысяч рублей. На данный момент в отношении неё не открыто исполнительных производств.

Артём Чекалин столкнулся с блокировкой счетов еще 6 июня. Причиной стало непредоставление налоговой декларации по его индивидуальному предпринимательству, связанному с деятельностью в сфере массовой информации. По данным на текущий момент, у него отсутствуют налоговые долги.

Ранее, в январе, Троицкий суд Москвы наложил арест на имущество Валерии Чекалиной. Сейчас она, её бывший муж и его бизнес-партнёр Роман Вишняк находятся под домашним арестом. Их подозревают в переводе более 250 миллионов рублей на зарубежные счета с использованием поддельных документов.