Счета Лерчек вновь заблокировали из-за огромного долга
ФНС заблокировала счета Лерчек и её бывшего мужа
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Счета блогеров Валерии и Артёма Чекалиных были заморожены по решению столичной инспекции Федеральной налоговой службы. Об этом сообщило издание «Постньюс».
Счета Валерии, известной как Лерчек, заблокировали 4 июля из-за непогашенной задолженности в размере 26 миллионов 764 тысяч рублей. На данный момент в отношении неё не открыто исполнительных производств.
Артём Чекалин столкнулся с блокировкой счетов еще 6 июня. Причиной стало непредоставление налоговой декларации по его индивидуальному предпринимательству, связанному с деятельностью в сфере массовой информации. По данным на текущий момент, у него отсутствуют налоговые долги.
Ранее, в январе, Троицкий суд Москвы наложил арест на имущество Валерии Чекалиной. Сейчас она, её бывший муж и его бизнес-партнёр Роман Вишняк находятся под домашним арестом. Их подозревают в переводе более 250 миллионов рублей на зарубежные счета с использованием поддельных документов.
Ранее против Чекалиных уже возбуждались два уголовных дела — по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств. В декабре 2023 года они полностью погасили задолженность перед ФНС, выплатив около 500 миллионов рублей, после чего уголовные дела были прекращены.