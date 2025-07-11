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11 июля, 11:43

Счета Лерчек вновь заблокировали из-за огромного долга

ФНС заблокировала счета Лерчек и её бывшего мужа

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Счета блогеров Валерии и Артёма Чекалиных были заморожены по решению столичной инспекции Федеральной налоговой службы. Об этом сообщило издание «Постньюс».

Счета Валерии, известной как Лерчек, заблокировали 4 июля из-за непогашенной задолженности в размере 26 миллионов 764 тысяч рублей. На данный момент в отношении неё не открыто исполнительных производств.

Артём Чекалин столкнулся с блокировкой счетов еще 6 июня. Причиной стало непредоставление налоговой декларации по его индивидуальному предпринимательству, связанному с деятельностью в сфере массовой информации. По данным на текущий момент, у него отсутствуют налоговые долги.

Ранее, в январе, Троицкий суд Москвы наложил арест на имущество Валерии Чекалиной. Сейчас она, её бывший муж и его бизнес-партнёр Роман Вишняк находятся под домашним арестом. Их подозревают в переводе более 250 миллионов рублей на зарубежные счета с использованием поддельных документов.

Находящаяся под домашним арестом Лерчек пожаловалась на страх остаться без денег
Находящаяся под домашним арестом Лерчек пожаловалась на страх остаться без денег

Ранее против Чекалиных уже возбуждались два уголовных дела — по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств. В декабре 2023 года они полностью погасили задолженность перед ФНС, выплатив около 500 миллионов рублей, после чего уголовные дела были прекращены.

Никита Никонов
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