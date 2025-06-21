Суд продлил домашний арест блогерам Лерчек и Артёму Чекалину на месяц

Суд в Москве продлил домашний арест блогерам Валерии «Лерчек» Чекалиной и её экс-супругу — Артёму Чекалину. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции, они пробудут под арестом ещё один месяц.

«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении каждого из фигурантов», — указано в сообщении пресс-службы.

Продление ареста Валерии и Артёму Чекалиным. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы