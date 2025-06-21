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21 июня, 01:52

Суд продлил домашний арест блогерам Лерчек и Артёму Чекалину на месяц

Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Артём и Валерия Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Суд в Москве продлил домашний арест блогерам Валерии «Лерчек» Чекалиной и её экс-супругу — Артёму Чекалину. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции, они пробудут под арестом ещё один месяц.

«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении каждого из фигурантов», — указано в сообщении пресс-службы.

Продление ареста Валерии и Артёму Чекалиным. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

При этом защита просила смягчить Чекалиным меру пресечения, но суд отказал в удовлетворении ходатайств.

МВД показало видео обысков дома у блогеров Лерчек и Артёмчека
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Напомним, что в октябре 2024 года на Чекалину и её бывшего мужа Артёма завели дело за транзакции на основании поддельных документов. Артёму Чекалину грозит пять лет за знаменитые марафоны. Кроме того, суд решил наложить арест на всё имущество Лерчек. В марте 2025 года бывшую пару уже оставляли под домашним арестом на 2 месяца.

Лия Мурадьян
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