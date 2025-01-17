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17 января, 16:23

Суд наложил арест на всё имущество Лерчек

Сегодня Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на всё имущество Валерии Чекалиной, более известной как блогерша Лерчек. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Денежные средства Чекалиной арестованы на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.

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Лерчек отсудила у онлайн-магазина кругленькую сумму, но все её средства арестовали

Напомним, в октябре в отношении Валерии Чекалиной и её экс-супруга Артёма Чекалина было возбуждено новое уголовное дело. Их обвиняют в транзакциях по фальшивым документам. Чета Чекалиных находятся под домашним арестом до 25 января 2025 года. Бывшему мужу блогерши грозит до пяти лет лишения свободы за вывод миллионов с марафонов через Дубай.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Ольга Сливченко
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