Суд наложил арест на всё имущество Лерчек

Сегодня Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на всё имущество Валерии Чекалиной, более известной как блогерша Лерчек. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.