Суд наложил арест на всё имущество Лерчек
Сегодня Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на всё имущество Валерии Чекалиной, более известной как блогерша Лерчек. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
Денежные средства Чекалиной арестованы на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.
Напомним, в октябре в отношении Валерии Чекалиной и её экс-супруга Артёма Чекалина было возбуждено новое уголовное дело. Их обвиняют в транзакциях по фальшивым документам. Чета Чекалиных находятся под домашним арестом до 25 января 2025 года. Бывшему мужу блогерши грозит до пяти лет лишения свободы за вывод миллионов с марафонов через Дубай.
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