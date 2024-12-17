Лерчек и её бывший муж встретят Новый год под домашним арестом

Московский городской суд продлил домашний арест Валерии Чекалиной (Лерчек) до 25 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников — без удовлетворения», — объявили во время судебного заседания, на которое Чекалина так и не явилась.