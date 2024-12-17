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17 декабря, 13:57

Лерчек и её бывший муж встретят Новый год под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогершу Лерчек и Артёма Чекалина

Московский городской суд продлил домашний арест Валерии Чекалиной (Лерчек) до 25 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников — без удовлетворения», — объявили во время судебного заседания, на которое Чекалина так и не явилась.

Аналогичное решение Мосгорсуд принял о продлении ареста бывшему супругу блогерши Артёму Чекалину.

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Напомним, в октябре МВД завело новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её экс-супруга Артёма Чекалина. Их обвиняют в транзакциях по фальшивым документам. Бывшему мужу блогерши светит пять лет тюрьмы за вывод миллионов с марафонов через Дубай.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Мария Любицкая
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