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16 декабря, 09:56

Очередной скандал: Лерчек объявили в розыск из-за неоплаченных штрафов

SHOT: Приставы объявили в розыск блорершу Лерчек из-за дорожных штрафов

У блогерши Лерчек возникла новая проблема. Помимо трудностей, вызванных домашним арестом, добавилось исполнительное производство и розыск от судебных приставов. Как оказалось, Валерия является обладательницей немалого количества дорожных штрафов, которые она насобирала во время езды на своём голубом «бентли», сообщает SHOT.

Голубой «бентли», принадлежащий Лерчик. Фото © Telegram / SHOT

Голубой «бентли», принадлежащий Лерчик. Фото © Telegram / SHOT

Как узнал телеграм-канал, в сентябре блогерша дважды превышала скорость. Затем в течение трёх месяцев она игнорировала оплату штрафов, потому ФССП закономерно открыло исполнительное производство, и объявило Лерчек в розыск. Сейчас Чекалина находится под домашним арестом. Общая сумма неоплаченных штрафов — пять тысяч рублей.

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Напомним, в октябре МВД завело новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её экс-супруга Артёма Чекалина. Их обвиняют в транзакциях по фальшивым документам. Бывшему мужу блогерши светит пять лет тюрьмы за вывод миллионов с марафонов через Дубай. Сейчас Лерчек и Артёмчек находятся под домашним арестом.

Обложка ©

Telegram / ler_chek_official

Мария Любицкая
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