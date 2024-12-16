Очередной скандал: Лерчек объявили в розыск из-за неоплаченных штрафов

У блогерши Лерчек возникла новая проблема. Помимо трудностей, вызванных домашним арестом, добавилось исполнительное производство и розыск от судебных приставов. Как оказалось, Валерия является обладательницей немалого количества дорожных штрафов, которые она насобирала во время езды на своём голубом «бентли», сообщает SHOT .

Как узнал телеграм-канал, в сентябре блогерша дважды превышала скорость. Затем в течение трёх месяцев она игнорировала оплату штрафов, потому ФССП закономерно открыло исполнительное производство, и объявило Лерчек в розыск. Сейчас Чекалина находится под домашним арестом. Общая сумма неоплаченных штрафов — пять тысяч рублей.