Кешбэк на мошенничество: Девушке, обманутой Лерчек, вернули 180 тысяч вместо двух миллионов
Суд обязал Лерчек выплатить 180 тысяч рублей обманутой подписчице
Блогерша Лерчек. Обложка © Telegram / Лерчек теперь тут
Подписчица Аня Багдасарян отсудила у горе-блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) почти 180 тысяч рублей. Средства по иску о компенсации стоимости бизнес-курса взыскал Савёловский суд Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.
«Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал с Чекалиной в пользу Багдасарян неустойку в размере 100 тысяч рублей, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей штрафа, а также расходы по госпошлине — 9 тысяч 200 рублей», — сказала собеседница агентства.
В обращении к суду Багдасарян отмечала, что покупала курс «Премиальная программа с Валерией Чекалиной» за два миллиона рублей. Вместо турбокоучинга девушка получила отвлечённые беседы за чашечкой чая и привлечение третьих лиц за деньги.
Напомним, МВД завело новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её экс-супруга Артёма Чекалина. Их обвиняют в транзакциях по фальшивым документам. Бывшему мужу блогерши светит пять лет тюрьмы за вывод миллионов с марафонов через Дубай. Сейчас Лерчек и Артёмчек находятся под домашним арестом.