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11 декабря, 13:02

Кешбэк на мошенничество: Девушке, обманутой Лерчек, вернули 180 тысяч вместо двух миллионов

Суд обязал Лерчек выплатить 180 тысяч рублей обманутой подписчице

Блогерша Лерчек. Обложка © Telegram / Лерчек теперь тут

Блогерша Лерчек. Обложка © Telegram / Лерчек теперь тут

Подписчица Аня Багдасарян отсудила у горе-блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) почти 180 тысяч рублей. Средства по иску о компенсации стоимости бизнес-курса взыскал Савёловский суд Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

«Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал с Чекалиной в пользу Багдасарян неустойку в размере 100 тысяч рублей, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей штрафа, а также расходы по госпошлине — 9 тысяч 200 рублей», — сказала собеседница агентства.

В обращении к суду Багдасарян отмечала, что покупала курс «Премиальная программа с Валерией Чекалиной» за два миллиона рублей. Вместо турбокоучинга девушка получила отвлечённые беседы за чашечкой чая и привлечение третьих лиц за деньги.

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Усыпанная крысами и тараканами Лерчек забыла, по какой статье ей выдвинули обвинение

Напомним, МВД завело новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её экс-супруга Артёма Чекалина. Их обвиняют в транзакциях по фальшивым документам. Бывшему мужу блогерши светит пять лет тюрьмы за вывод миллионов с марафонов через Дубай. Сейчас Лерчек и Артёмчек находятся под домашним арестом.

Николай Рюмин
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