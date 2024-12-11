Кешбэк на мошенничество: Девушке, обманутой Лерчек, вернули 180 тысяч вместо двух миллионов

Подписчица Аня Багдасарян отсудила у горе-блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) почти 180 тысяч рублей. Средства по иску о компенсации стоимости бизнес-курса взыскал Савёловский суд Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

«Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал с Чекалиной в пользу Багдасарян неустойку в размере 100 тысяч рублей, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей штрафа, а также расходы по госпошлине — 9 тысяч 200 рублей», — сказала собеседница агентства.