Лерчек отсудила у онлайн-магазина кругленькую сумму, но все её средства арестовали
Лерчек отсудила у онлайн-магазина 3,4 млн рублей за нарушение условий договора
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), которая находится под домашним арестом, выиграла суд на 3,4 млн рублей. Она судилась с компанией из-за нарушений договора по поставке её косметики Letique, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в октябре прошлого года принадлежащее Лерчек ООО «Би фит» подала иск против онлайн-магазина «Маркет-здоровье», потребовав 3,4 млн рублей за нарушение условий договора. Компания вовремя не перечислила деньги за поставки косметики, из-за чего образовалась задолженность, после чего Лерчек расторгла контракт с площадкой. Арбитражный суд полностью удовлетворил иск блогерши.
Однако для Лерчек есть и плохие новости. Её денежные средства в размере 45 млн рублей арестованы на весь срок судебного разбирательства.
Напомним, в октябре было возбуждено новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её экс-супруга Артёма Чекалина. Их обвиняют в транзакциях по фальшивым документам. Чекалины находятся под домашним арестом до 25 января. Бывшему мужу блогерши светит пять лет лишения свободы за вывод миллионов с марафонов через Дубай.
ТАСС / Максим Григорьев