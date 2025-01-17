Лерчек отсудила у онлайн-магазина кругленькую сумму, но все её средства арестовали

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), которая находится под домашним арестом, выиграла суд на 3,4 млн рублей. Она судилась с компанией из-за нарушений договора по поставке её косметики Letique, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в октябре прошлого года принадлежащее Лерчек ООО «Би фит» подала иск против онлайн-магазина «Маркет-здоровье», потребовав 3,4 млн рублей за нарушение условий договора. Компания вовремя не перечислила деньги за поставки косметики, из-за чего образовалась задолженность, после чего Лерчек расторгла контракт с площадкой. Арбитражный суд полностью удовлетворил иск блогерши.