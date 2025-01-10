Лерчек попросила изменить условия ареста и разрешить общение с семьёй

Защита блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, подала в Мосгорсуд ходатайство об уточнении условий её домашнего ареста. Суд установил запрет на общение Чекалиной с неопределённым кругом лиц. Адвокаты считают, что такая формулировка нарушает закон и создает правовую неопределенность. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению защиты, этот пункт не даёт чёткого представления о том, с кем нельзя поддерживать связь. В связи с этим они предложили переформулировать ограничение, установив запрет на общение исключительно с обвиняемыми по делу и свидетелями. В то же время возможность общения с ближайшими родственниками предлагается предоставить.