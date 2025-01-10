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10 января, 05:02

Лерчек попросила изменить условия ареста и разрешить общение с семьёй

Валерия Чекалина. Обложка © Telegram / Lerchek теперь тут

Валерия Чекалина. Обложка © Telegram / Lerchek теперь тут

Защита блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, подала в Мосгорсуд ходатайство об уточнении условий её домашнего ареста. Суд установил запрет на общение Чекалиной с неопределённым кругом лиц. Адвокаты считают, что такая формулировка нарушает закон и создает правовую неопределенность. Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению защиты, этот пункт не даёт чёткого представления о том, с кем нельзя поддерживать связь. В связи с этим они предложили переформулировать ограничение, установив запрет на общение исключительно с обвиняемыми по делу и свидетелями. В то же время возможность общения с ближайшими родственниками предлагается предоставить.

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Напомним, в октябре МВД завело новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её экс-супруга Артёма Чекалина. Их обвиняют в транзакциях по фальшивым документам. Бывшему мужу блогерши светит пять лет тюрьмы за вывод миллионов с марафонов через Дубай. Психолог ранее называла причину финансовых неудач Лерчек.

Тимур Хингеев
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