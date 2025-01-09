Блогер Николай Василенко признался, что его обидело сравнение с лавандовым рафом

Известный российский блогер и бизнесмен Николай Василенко, который прославился в Интернете как «король Reels» благодаря своим безмятежным роликам, признался, что когда его контент стал востребованным, первым делом он захотел закрыть комментарии из-за злобных хейтеров. Особенно, по словам инфлюенсера, его задело сравнение с лавандовым рафом.

«Сразу появилось много хейта. Появилось желание опять стать закрытым. Зачем мне быть каким-то там лавандовым рафом? Я до сих пор этот раф так и не попробовал», — сказал Василенко в интервью Александру Соколовскому, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что смог преодолеть такие чувства после встречи с молодыми поклонниками в реальной жизни. Они рассказали ему, что его контент приносит им радость и вдохновение, поэтому, по его словам, все обиды отошли на второй план.