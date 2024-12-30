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Регион
30 декабря, 08:40

Сама виновата? Психолог назвала причину финансовых неудач Лерчек

Психолог Метальникова: Лерчек выбрала путь профанации вместо наставничества

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Фото © Telegram / Лерчек теперь тут

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Фото © Telegram / Лерчек теперь тут

На Валерию Чекалину вновь обрушилась череда финансовых неудач. Блогерша, как и её бывший муж, сидит под домашним арестом до 25 января из-за транзакций по фальшивым документам. На днях стало известно, что она вновь накопила огромный долг перед налоговой в размере трёх миллионов рублей.

По мнению психолога Александры Метальниковой, Лерчек сама выбрала пойти по наклонной, хотя у неё есть все задатки, чтобы быть наставницей, образцом для подражания. Но их надо развивать, чем блогерша не занимается.

«Эти задатки есть у многих современных блогеров, поэтому они выходят в эту сферу. А дальше — если человек честно отрабатывает эти способности, то действительно становится хорошим наставником, либо же выбирает путь профанации своих способностей», — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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Лерчек, по мнению психолога, выбрала второй вариант. Метальникова даже сравнила Чекалину с Еленой Блиновской, которая также могла бы стать хорошим психологом, но пошла по-другому пути.

Напомним, в октябре МВД завело новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её экс-супруга Артёма Чекалина. Их обвиняют в транзакциях по фальшивым документам. Бывшему мужу блогерши светит пять лет тюрьмы за вывод миллионов с марафонов через Дубай. Также Лерчек обвиняют в связи с женатым рэпером Natan. Свои отношения пара, не стесняясь, демонстрировала миллионам людей на шоу «Звёзды в джунглях». На проекте артист признавался блогерше в любви и заявлял, что хочет от неё детей. Однако теперь он решил восстановить отношения с женой Анастасией Швецовой.

Алёна Зиновьева
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