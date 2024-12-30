Сама виновата? Психолог назвала причину финансовых неудач Лерчек

На Валерию Чекалину вновь обрушилась череда финансовых неудач. Блогерша, как и её бывший муж, сидит под домашним арестом до 25 января из-за транзакций по фальшивым документам. На днях стало известно, что она вновь накопила огромный долг перед налоговой в размере трёх миллионов рублей.

По мнению психолога Александры Метальниковой, Лерчек сама выбрала пойти по наклонной, хотя у неё есть все задатки, чтобы быть наставницей, образцом для подражания. Но их надо развивать, чем блогерша не занимается.

«Эти задатки есть у многих современных блогеров, поэтому они выходят в эту сферу. А дальше — если человек честно отрабатывает эти способности, то действительно становится хорошим наставником, либо же выбирает путь профанации своих способностей», — пояснила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».