Суд продлил домашний арест Лерчек и Артёма Чекалина на два месяца

Согласно решению Троицкого районного суда Москвы, срок домашнего ареста для Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и её бывшего супруга Артёма Чекалина продлён на два месяца. Информацию об этом предоставила пресс-служба суда.

«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны на срок 2 месяца», — говорится в сообщении суда.