Суд продлил домашний арест Лерчек и Артёма Чекалина на два месяца
Согласно решению Троицкого районного суда Москвы, срок домашнего ареста для Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и её бывшего супруга Артёма Чекалина продлён на два месяца. Информацию об этом предоставила пресс-служба суда.
«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чекалиной Валерии Валерьевны на срок 2 месяца», — говорится в сообщении суда.
В рамках дела Лерчек ещё одним участником является Роман Вишняк, который также был помещён под домашний арест на срок в два месяца.
Напомним, что в октябре 2024 года на Чекалину и её бывшего мужа Артёма Чекалина завели дело за транзакции на основании поддельных документов. Теперь Артёмчек может присесть лет на пять за те самые знамениты марафоны. Кроме того, суд решил наложить арест на всё имущество Лерчек. В январе 2025 года бывшую пару уже оставляли под домашним арестом на 2 месяца.
ТАСС / Станислав Красильников