Суд продлил домашний арест Лерчек и её бывшего мужа на два месяца
Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Согласно постановлениям Троицкого районного суда города Москвы, домашний арест Валерии Чекалиной, более известной как блогерша Лерчек, а также её бывшего мужа Артёма Чекалина продлён на 2 месяца и 1 сутки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Москвы.
По делу Лерчек проходит ещё один фигурант — Роман Вишняк, который также отправился под домашний арест на 2 месяца.
Напомним, что в октябре 2024 года было возбуждено новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её бывшего супруга Артёма Чекалина. Чету блогеров обвинили в транзакциях по поддельным документам. Бывшему мужу Валерии грозит пять лет тюрьмы за вывод миллионных сумм с марафонов через Дубай. Во время последнего заседания суда был наложен арест на всё имущество Лерчек.