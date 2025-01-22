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Регион
22 января, 10:33

Суд продлил домашний арест Лерчек и её бывшего мужа на два месяца

Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Валерия и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Согласно постановлениям Троицкого районного суда города Москвы, домашний арест Валерии Чекалиной, более известной как блогерша Лерчек, а также её бывшего мужа Артёма Чекалина продлён на 2 месяца и 1 сутки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Москвы.

По делу Лерчек проходит ещё один фигурант — Роман Вишняк, который также отправился под домашний арест на 2 месяца.

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Напомним, что в октябре 2024 года было возбуждено новое уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и её бывшего супруга Артёма Чекалина. Чету блогеров обвинили в транзакциях по поддельным документам. Бывшему мужу Валерии грозит пять лет тюрьмы за вывод миллионных сумм с марафонов через Дубай. Во время последнего заседания суда был наложен арест на всё имущество Лерчек.

Ольга Сливченко
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