Суд продлил домашний арест Лерчек и её бывшего мужа на два месяца

Согласно постановлениям Троицкого районного суда города Москвы, домашний арест Валерии Чекалиной, более известной как блогерша Лерчек, а также её бывшего мужа Артёма Чекалина продлён на 2 месяца и 1 сутки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Москвы.