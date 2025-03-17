Мосгорсуд оставил блогершу Лерчек под домашним арестом

Московский городской суд оставил блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), обвиняемую в выведении из России 250 миллионов рублей, под домашним арестом, подтвердив законность данной меры пресечения. Таким образом, апелляционная жалоба со стороны подсудимой была отклонена.

По версии следствия, при реализации курсов Валерия и её экс-супруг совместно с бизнес-партнёром обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а также переводили средства на счета зарубежного банка. В то же время они представили документы с недостоверной информацией о целях, основаниях и назначении переводов.