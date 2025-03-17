Мосгорсуд оставил блогершу Лерчек под домашним арестом
Московский городской суд оставил блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), обвиняемую в выведении из России 250 миллионов рублей, под домашним арестом, подтвердив законность данной меры пресечения. Таким образом, апелляционная жалоба со стороны подсудимой была отклонена.
Также Мосгорсуд рассмотрел аналогичную жалобу от её бывшего супруга Артёма Чекалина и третьего фигуранта дела Романа Вишняка, оставив меру пресечения без изменений.
По версии следствия, при реализации курсов Валерия и её экс-супруг совместно с бизнес-партнёром обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а также переводили средства на счета зарубежного банка. В то же время они представили документы с недостоверной информацией о целях, основаниях и назначении переводов.
Напомним, что в октябре 2024 года было инициировано новое уголовное дело против Валерии Чекалиной и её бывшего мужа Артёма Чекалина. Блогеров обвиняют в осуществлении транзакций на основании поддельных документов. Артёму может грозить до пяти лет лишения свободы за вывод крупных сумм денег с марафонов через Дубай. На последнем судебном заседании было принято решение о наложении ареста на всё имущество Лерчек. В январе 2025 года бывшую пару также оставляли под домашним арестом на 2 месяца. Ещё один фигурант дела Роман Вишняк также отправился под домашний арест на такой же срок.
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