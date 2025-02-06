Якубович, Лерчек, Ткачук и ещё 6 наших звёзд, которые встретились с законом лицом к лицу 

Звёзды привыкли к софитам и красным дорожкам, но иногда их путь приводит не на глянцевые обложки, а в залы суда. Мы собрали самые громкие истории, где известные личности оказались на скамье подсудимых или рядом с ней. И да, драмы тут больше, чем в любом сериале.

Павел Дуров: семейные драмы миллиардера

Павел Дуров: что известно о скандале с избиением сына. Фото © ТАСС / АР / Tatan Syuflana

Создатель Telegram оказался в эпицентре личного скандала. Ирина Болгар, мать троих его детей, подала на него иск в Швейцарии, обвинив в избиении младшего сына. Она утверждает, что Дуров применял физическое насилие к ребёнку, что привело к травмам и его проблемам со сном. Представитель Дурова отрицает эти обвинения, заявляя, что они с Болгар никогда не были парой, а отношения носили деловой характер. Общественность разделилась на два лагеря: одни считают, что дело сфабриковано для давления на миллиардера, другие — что в каждом слухе есть доля правды.

Юлия Высоцкая: неприятности на кухне

Судебные разборки Юлии Высоцкой: за что подали иск на «Едим дома». Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Известная кулинарная телеведущая Юлия Высоцкая столкнулась с юридическими проблемами из-за своей программы «Едим дома». На компанию подали иск за использование чужих фотографий без указания авторства. Итог претензий — 100 тысяч рублей. Хотя сумма и незначительная, ситуация вызвала волну обсуждения прав на интеллектуальную собственность в социальных сетях. Представители компании заявляют, что это «техническая ошибка», но судебный процесс продолжается.

Леонид Якубович: игра без правил

Леонид Якубович и бильярдный бизнес: почему его компанию судят. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Ведущий «Поля чудес» оказался не в привычной роли раздающего призы. На его компанию «Бильярдная мануфактура Барсков и К°» подали в суд иск на сумму свыше 200 тысяч рублей. Истец обвиняет фирму в «неосновательном обогащении» в рамках договора аренды недвижимости. Подробности спора остаются за кадром, но очевидно, что это не тот формат игры, в котором Якубович чувствует себя уверенно. Публика с интересом следит за развитием событий, ожидая комментариев от самого шоумена.

Марина Коташенко: вода дороже золота

Марина Коташенко требует миллионы за потоп: детали дела. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Вдова Александра Градского подала в суд на управляющую компанию. В её квартире случился прорыв трубы, ущерб — почти 5,5 миллиона рублей. Марина требует полной компенсации. Скандал показывает: иногда самые большие драмы случаются не на сцене, а в коммунальных разборках. Управляющая компания утверждает, что вина за происшествие лежит на жильцах, но адвокаты Коташенко настаивают на противоположном.

Шарлот*: рок-н-ролл с приговором

Шарлот* получил срок: за что певца приговорили к колонии. Фото © ТАСС / Альберт Дзень

Певец Шарлот* получил пять с половиной лет колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. История показательная: свобода самовыражения — это здорово, но закон остаётся законом. Адвокаты артиста настаивают на политическом подтексте дела, однако суд был непреклонен. Многие коллеги Шарлота* выступили в его защиту, что только подогрело интерес к делу.

Евгений Ткачук: актёр под двойным обвинением

Евгению Ткачуку светит две уголовки. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Актёр Евгений Ткачук, известный по сериалам «Король и Шут» и «Жизнь и приключения Мишки Япончика», оказался в центре громкого скандала. В сентябре его задержали в петербургском аэропорту Пулково, где при досмотре у артиста обнаружили трубку для курения и вещество, позже идентифицированное как гашиш. В результате против Ткачука возбудили сразу два уголовных дела — за хранение наркотиков без цели сбыта и контрабанду наркотических средств. Первое обвинение может обернуться для актёра тремя годами тюрьмы, второе — вплоть до пожизненного заключения. Несмотря на успешную карьеру и недавние премии «Золотой орёл» и «Фигаро», теперь его имя чаще упоминается в криминальных сводках, чем в афишах.

Лерчек: блогер под домашним арестом

Лерчек под домашним арестом: расследование на миллионы. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Известная блогерша Лерчек обвиняется в выводе за границу 250 миллионов рублей с помощью поддельных документов. Суд продлил ей домашний арест до конца марта. История напоминает: легко заработать — не всегда значит законно. Валерия Чекалина и её бывший супруг, по данным следствия, организовали сложную схему обналичивания средств. Лерчек продолжает вести блог из дома, что вызывает неоднозначную реакцию аудитории.

Сергей Косенко: блогерский бумеранг

Сергей Косенко под арестом: что случилось с блогером. Фото © VK / Сергей Косенко

Скандальный блогер снова на слуху — но не благодаря своим эпатажным выходкам. Косенко обвиняют в причинении вреда здоровью своего ребёнка и невыполнении родительских обязанностей. Суд заочно арестовал блогера, пока он скрывается за границей. Видео с участием его младенца, которого отец кидает в сугроб, вызвало общественное возмущение, а обсуждения не утихают уже несколько месяцев. Косенко отказывается признавать вину и утверждает, что его действия были «безопасными» и «шуточными».

Блиновская: миллионы и махинации

«Королева марафонов» Елена Блиновская: кажется, её система дала сбой. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

И снова блогеры! Они в последние годы отличаются. Елена Блиновская, известная как «королева марафонов желаний», оказалась в центре громкого скандала. Её обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Следствие утверждает, что Блиновская и её команда использовали сложные схемы, чтобы скрывать реальные доходы от продажи онлайн-курсов и марафонов. Несмотря на попытки оправдаться, суд продлил ей домашний арест, а её имущество частично арестовано. Скандал не утихает, ведь эта история — наглядный пример того, как мечты о лёгких деньгах могут обернуться суровой реальностью.

В мире шоу-бизнеса и политики всё переплетается: слава, деньги и судебные иски. Эти истории показывают, что за блеском всегда найдётся тень. И как бы ни старались звёзды скрыть свои проблемы, правда всё равно выплывает наружу. Ранее для Life.ru маг рассказал, почему экс-партнёры Бузовой после расставания сразу заводят детей.