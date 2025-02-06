Стало известно, что грозит Максаковой* за нарушение закона об иноагентах
Максаковой* грозит два года тюрьмы по делу о нарушении закона об иноагентах
Мария Максакова*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamaksakova
Оперная певица Мария Максакова*, которая покинула Россию, недавно стала фигурантом ещё одного уголовного дела — о нарушении закона об иноагентах. Оно было возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Артистке грозит до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело завели, поскольку Максакова*, являясь иностранным агентом, не маркировала материалы на своём ютуб-канале. Певицу обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Напомним, что Мария Максакова* является фигурантом уголовного дела. Иноагентом артистка стала ещё в мае 2023 года. На следующий год, в декабре, её заочно арестовали за призывы к осуществлению деятельности против РФ.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.