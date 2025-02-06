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6 февраля, 12:07

Стало известно, что грозит Максаковой* за нарушение закона об иноагентах

Максаковой* грозит два года тюрьмы по делу о нарушении закона об иноагентах

Мария Максакова*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamaksakova

Мария Максакова*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariamaksakova

Оперная певица Мария Максакова*, которая покинула Россию, недавно стала фигурантом ещё одного уголовного дела — о нарушении закона об иноагентах. Оно было возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Артистке грозит до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело завели, поскольку Максакова*, являясь иностранным агентом, не маркировала материалы на своём ютуб-канале. Певицу обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

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Напомним, что Мария Максакова* является фигурантом уголовного дела. Иноагентом артистка стала ещё в мае 2023 года. На следующий год, в декабре, её заочно арестовали за призывы к осуществлению деятельности против РФ.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Алена Пенчугина
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