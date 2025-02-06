Стало известно, что грозит Максаковой* за нарушение закона об иноагентах

Оперная певица Мария Максакова*, которая покинула Россию, недавно стала фигурантом ещё одного уголовного дела — о нарушении закона об иноагентах. Оно было возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Артистке грозит до двух лет лишения свободы.