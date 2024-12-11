Суд Москвы заочно арестовал экс-солистку Мариинки Максакову*
Суд Москвы заочно арестовал певицу Максакову* за призывы к деятельности против РФ
Мария Максакова*. Обложка © ТАСС / Машков Юрий
Сбежавшая из страны оперная певица Мария Максакова* заочно арестована в России. Такое решение принял Пресненский районный суд столицы, пишет ТАСС.
Основанием для ареста послужили призывы к осуществлению деятельности против России.
Как писал Life.ru, на 47-летнюю оперную певицу, которая сейчас живёт за границей, завели уголовное дело, в России ей может грозить до шести лет колонии. Экс-солистка Мариинки за рубежом примкнула к тусовке релокантов-иноагентов, завела видеоблог и стала активно призывать россиян донатить ВСУ, чтобы скорее добиться поражения России. Российские следователи посмотрели эти видео и возбудили уголовное дело. Кроме того Марии Максаковой* также может грозить до 15 лет тюрьмы за содействие терроризму из-за её интервью. На её нелестные высказывания перед латвийскими журналистами обратили внимание общественники. Запрос в Генпрокуратуру также направил депутат Госдумы.
* Внесена в реестр иностранных агентов.