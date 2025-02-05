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Регион
5 февраля, 12:10
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Общественники требуют проверить экс-жену Епифанцева на пропаганду ЛГБТ*

Mash: «Ветераны России» просят проверить экс-жену Епифанцева на пропаганду ЛГБТ*

Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев. Фото © kinopoisk / kino-teatr

Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев. Фото © kinopoisk / kino-teatr

Бывшую жену российского актёра театра и кино Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую просят проверить на пропаганду ЛГБТ* и запретить ей сниматься в российском кино. Общественники «Ветеранов России» утверждают, что она сняла в Париже фильм «Привет, экстремисты» про ЛГБТ*-мигрантов. Об этом сообщает телегам-канал Mash.

Сейчас Веденская живёт во Франции, однако периодически приезжает в Россию для съёмок в фильмах. Она снималась в сериале «Перевод с турецкого», комедии «Ёлки-иголки», кинокартине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и иных проектах. Появилась информация, что после фильма о транс*-персонах из России в Париже, она примется за производство картины о российской оппозиции, в том числе и об Алексее Навальном.

«Ветераны России» предлагают признать актрису иноагентом, проверить её на пропаганду ЛГБТ* и не пускать больше девушку на Родину. Напомним, что недавно игровая онлайн-платформа Roblox удалила игры, которые содержали в себе элементы пропаганды ЛГБТ*.

* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено

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Полина Никифорова
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