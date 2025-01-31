В Роскомнадзоре заявили, что Roblox удалила все игры с пропагандой ЛГБТ*

Онлайн-платформа Roblox по требованию Роскомнадзора удалила игры, содержащие элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений*. Об этом говорится в поступившем нашим коллегам из РБК сообщении надзорного ведомства. Там рассказали, что такие игры были ранее обнаружены на платформе и внесены в Единый реестр запрещенной информации.

Роскомнадзор направил требование хостинг-провайдеру и владельцу сайта об удалении запрещенного контента, и компания Roblox выполнила указания законодательства. Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников прокомментировал ситуацию, отметив, что первоначальная жалоба касалась серверов с играми, в названиях которых была аббревиатура LGBT на английском языке, в то время как аналогичных игр на русском не существовало.

Он добавил, что вместе с членами Ассоциации участников рынка метавселенных (АРМЕТ) удалось установить контакт с поддержкой и менеджментом платформы для разъяснения особенностей российского законодательства.