Геймеров в России хотят верифицировать через «Госуслуги» или по паспорту

Все игровые сервисы в России могут быть обязаны идентифицировать пользователей через «Госуслуги», биометрию или номер телефона, если будет принят новый законопроект. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» сенатор Артём Шейкин.

Основным требованием законопроекта станет обязательная идентификация пользователей при авторизации через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА), абонентский номер или биометрические данные. Ответственность за эту идентификацию возлагается на владельцев прав на видеоигры.

Идентификация будет обязательной для всех распространителей игр в России, независимо от их происхождения. В случае нарушений контролирующие органы будут выдавать предписания.

В декабре 2024 года в Госдуму будет внесён законопроект о разработке и распространении видеоигр, который введёт маркировку игр по содержанию, уведомляя игроков о нецензурной лексике, насилии и других потенциально тревожных элементах.