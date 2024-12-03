Исследование: Геймеры чаще смотрят видео, чем играют сами

Согласно отчёту Midia Research, геймеры в среднем проводят 8,5 часа за просмотром видео, связанных с играми, — и лишь 7,4 часа уделяют непосредственно игре. Это открытие может стать новым источником финансовой выгоды для разработчиков игр.

Отчёт показывает, что 24% пользователей консолей и ПК и 48% игроков, которые регулярно совершают внутриигровые покупки, постоянно смотрят игровые видео.

«Издателям игр пора задуматься о внутриигровом видео как о чем-то большем, чем просто маркетинг. Повышая вовлечённость в видео, издатели могут открыть новые источники дохода, такие как реклама, и стимулировать свой экономический рост», – заявил аналитик Midia Research Рис Эллиот.

Видеоконтент, по мнению экспертов, может стать важным элементом игровой экосистемы и поспособствовать увеличению доходов. Если геймдизайнеры прислушаются к Midia Research и начнут интегрировать больше видео в свои игры, им удастся укрепить свои позиции и заполучить внимание целевой аудитории.

Напомним: недавние исследования показали, что видеоигры имеют много положительных аспектов. Например, они могут улучшить мелкую моторику и зрительное внимание. К тому же они тренируют память, внимание и способность быстро решать задачи. Доказано, что геймеры лучше остальных справляются с распределением обязанностей и фокусировкой внимания — это помогает им в профессиональной деятельности.

Несмотря на стереотипы о молчаливых и необщительных геймерах, игры способствуют социализации — помогают игрокам находить новых друзей и развивать командные навыки.

Таким образом, видеоигры и связанный с ними контент не только развлекают, но и предлагают новые возможности для образования и профессионального развития.